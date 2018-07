‘Hij liet zich niet piepelen, dat had hij bij Ajax en in de Bijlmer geleerd’

Jan Vertonghen groeide in de afgelopen seizoenen bij Tottenham Hotspur uit tot een van de beste verdedigers van de Premier League en staat maandagavond met België in de achtste finales van het WK, waar Japan de tegenstander is. De Rode Duivel begon zijn profloopbaan bij Ajax, dat hem in het seizoen 2006/07 uitleende aan RKC Waalwijk om meer ervaring op te doen. De inmiddels 31-jarige Belg maakte destijds een moeilijke periode door aangezien zijn vader net was overleden.

Mark Wotte was in die tijd de trainer van de Brabanders en kreeg Vertonghen onder zijn hoede: “Zijn vader was net overleden, dat doet heel veel met zo'n jonge jongen. Ik heb hem veel vertrouwen gegeven. Jan was een gesloten type en ik dacht dat het door zijn verwerkingsproces kwam”, blikt hij terug tegenover de NOS. Wotte kwam er echter later achter dat dit deel was van Vertonghens karakter, al was de jonge Belg ook niet bang om zich uit te spreken: “Hij liet zich niet piepelen, kon z'n mondje wel roeren. Dat had-ie bij Ajax en in de Bijlmer (waar Vertonghen op school zat, red.) wel geleerd.”

Toen de Belg binnenkwam bij RKC, had hij nog de ambitie om als linkermiddenvelder aan de slag te gaan. Wotte posteerde het talent echter in het hart van de verdediging en uiteindelijk heeft die keuze goed uitgepakt: “Hij moest meer zijn stempel drukken op de wedstrijd. Initiatief nemen in balbezit, doorschuiven naar het middenveld. Uiteindelijk is hij doorgegroeid tot een heel goede verdediger.”

Na enkele seizoen in de hoofdmacht van Ajax volgde in 2012 een overstap naar Tottenham en in Londen is Vertonghen inmiddels al jaren een gewaardeerde kracht. Daniel Levy, de voorzitter van the Spurs benaderde Wotte nog om bij hem te informeren naar de stopper: “Hij vroeg me wat ik van Jan vond. Ik zei dat hij een absolute topverdediger kon worden. Hij moest nog wel wat rücksichtsloser worden, maar dat is zeker gelukt. Hij is nu een heel ervaren speler, die niet meer schrikt van een tegenstander. Ik ben heel blij voor hem.”