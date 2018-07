‘Feyenoord houdt overbodig tweetal buiten de selectie’

Calvin Verdonk en Jari Schuurman worden door Feyenoord buiten de selectie gehouden, zo verzekert RTV Rijnmond. Beide spelers werden vorig jaar verhuurd aan NEC en moeten volgens de regionale omroep nu genoegen nemen met een plek in Jong Feyenoord.

Verdonk en Schuurman kregen zaterdag in de eerste oefenwedstrijd tegen SDC Putten (1-8 winst) geen speelminuten van trainer Giovanni van Bronckhorst. RTV Rijnmond stelt dat het zelf opgeleide tweetal naar een andere club mag uitkijken.

Verdonk, 21 jaar en een contract tot medio 2020, maakte op 8 maart 2015 als invaller zijn debuut in de hoofdmacht: de verdediger deed achttien minuten mee tegen NAC Breda (3-0). Tot meer optredens kwam hij echter niet. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle en NEC.

De even oude Schuurman deed op 8 mei 2016 vier minuten mee tegen NEC (1-0). De middenvelder, die eveneens tot de zomer van 2020 op de loonlijst staat, werd vervolgens uitgeleend aan Willem II en NEC, maar in beide gevallen was het geen onverdeeld succes.