Ten Hag rekent op aankoop tegen Sturm Graz: ‘Een race tegen de klok’

Erik ten Hag verwacht dat Dusan Tadic inzetbaar is voor Ajax tegen Sturm Graz. De aankoop van 11,4 miljoen euro is met vakantie nadat hij met Servië werd uitgeschakeld op het WK. Zijn nieuwe trainer rekent erop dat de international inzetbaar is als de Amsterdammers het op 25 juli in de voorronde van de Champions League opnemen tegen de Oostenrijkse tegenstander.

“Het wordt een race tegen de klok, maar ik ga ervan uit dat hij beschikbaar is”, aldus Ten Hag tegenover De Telegraaf. “In hoeverre, dat moeten we bekijken.” Tadic is ongeveer drie weken met vakantie. In die periode moet hij zich zien op te laden voor een nieuw seizoen. Hij heeft een lang jaar met Southampton achter de rug en startte na het Premier League-seizoen vrijwel direct aan de voorbereiding op het WK.

Ten Hag gaf eerder deze week al aan dat hij rekent op alle WK-gangers tegen Sturm Graz. Hakim Ziyech is al uitgeschakeld met Marokko en wanneer een transfer uitblijft, sluit hij op 9 juli aan bij zijn huidige werkgever. "Hakim gaat instromen richting het trainingskamp in Engeland. Hij zal ook gewoon deelnemen aan de oefenwedstrijden”, aldus de trainer tegen Ajax TV. “We volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet, maar wij verwachten dat hij een bijdrage gaat leveren in de wedstrijden tegen Sturm Graz. Dan is hij uiteraard een heel belangrijk pion.”

De Ajax-trainer wil tegen Sturm Graz in de sterkst mogelijke opstelling aantreden. Dat betekent dat hij gebruik wil maken van alle internationals die nu nog actief zijn op het WK in Rusland, zelfs wanneer zij op 15 juli de finale spelen. Het gaat om Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Kasper Dolberg. "Die jongens zijn fit, komen uit een toernooi en moeten dus kort na het WK een wedstrijd kunnen spelen”, zei Ten Hag eerder, geciteerd door Het Parool. “Wellicht kunnen we die spelers dan in een later stadium van het seizoen nog wat extra vrijgeven als dat nodig mocht zijn.”