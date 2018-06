Inspectie verplicht Ajax calamiteitenonderzoek naar behandeling Nouri

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Ajax verplicht een zogenoemd calamiteitenonderzoek te doen naar de exacte handelswijze bij de verzorging van Abdelhak Nouri. De Ajacied zakte vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd in elkaar wegens hartfalen en liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade aan op. Algemeen directeur Edwin van der Sar gaf eerder deze week tijdens een persconferentie aan dat Ajax de volledige aansprakelijkheid erkent omtrent de situatie van Nouri. De club heeft toegegeven dat er niet goed gehandeld is vlak na het incident op het veld.

Van de IGJ moet Ajax nu een calamiteitenonderzoek doen naar de handelswijze. Dergelijke onderzoeken worden door de inspectie vaak gevraagd. Twee hoogleraren cardiologie zeiden eerder op basis van de televisiebeelden die zij hadden bestudeerd, dat Nouri sneller had moeten worden geholpen door de verzorgers. Het is aan Ajax om de rapportage binnen acht weken af te hebben, zo meldt de NOS. Het calamiteitenonderzoek moet worden uitgevoerd door een, bij voorkeur, onafhankelijke commissie die voldoende deskundig is.

Ajax is geruime tijd bij het standpunt gebleven dat de verzorgers van de club goed hebben gehandeld op het veld in Oostenrijk. ‘Nieuwe inzichten’ hebben de club echter doen inzien dat er toch fouten zijn gemaakt, zo bevestigde Van der Sar afgelopen maandag. “Het verzoekschrift dat de familie Nouri bij de KNVB indiende bevatte voor ons nieuwe informatie was dan ook een belangrijke aanleiding om andere experts om een third opinion te vragen”, aldus de bestuurder van de club.

Ajax gaf aan dat er twijfels waren ontstaan over de conclusies van de adviseurs van de club. “En wij wilden uiteraard honderd procent zeker weten dat ons standpunt juist was”, zei Van der Sar. “Er rezen dus vragen over de informatie die ten grondslag lag aan de eerdere medische adviezen en het op basis daarvan ingenomen standpunt. Dit moest nader onderzocht worden. In het belang van Abdelhak en zijn familie. En van de overige spelers, medewerkers en supporters van Ajax."

