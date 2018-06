Martens helpt Ajax aan nieuwe aanwinst: ‘Lieke wist dat zij op zoek was’

De Ajax Vrouwen zijn een internationale topspeler rijker, zo melden de Amsterdammers vrijdag via de officiële kanalne. De Deense verdediger Line Röddik Hansen heeft haar handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Ajax. De dertigjarige Röddik Hansen komt over van Barcelona, waar ze twee seizoenen speelde. Daarvoor kwam ze uit voor Olympique Lyon en FC Rosengard.

De 132-voudig international maakte deel uit van de nationale ploeg van Denemarken die vorig jaar met 4-2 de EK-finale verloor van de Oranje Leeuwinnen. Hoofdcoach Benno Nihom is blij met de aanwinst. “Als je de kans hebt om een speler, met zoveel ervaring, naar Ajax te halen, dan moet je de kans aangrijpen. Het is grappig dat deze transfer in dezelfde week rondkomt als die van Dusan Tadic. Allebei zijn het internationale topspelers met veel ervaring.”

De transfer van de international kwam tot stand door een tip van Lieke Martens, aanvalster van Barcelona. “Ik heb een tip gekregen van Lieke Martens. Lieke wist dat zij op zoek was naar een nieuwe club. Daarna hebben we contact met haar opgenomen om te praten over een transfer”, legt de trainer uit op de clubsite van de Amsterdammers.

“Door het vertrek van drie ervaren centrale verdedigers was er een gat ontstaan in de selectie. We hebben met Röddik Hansen een speelster gevonden die het gat perfect kan opvullen. Deze transfer is een mooi signaal dat we kunnen ingrijpen wanneer het nodig is. Ondanks veel uitgaande transfers staat er weer een kwalitatief goede selectie.”