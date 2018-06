‘Wij zijn geen Ajax, wij zijn meer een club van de mensen hier’

Woensdag vond op trainingscomplex de Herdgang de eerste training van PSV plaats. Nadat er een paar rondjes op het veld gelopen waren, presenteerde de Eindhovense club de nieuwe aanwinsten Nick Viergever, Denzel Dumfries en Angeliño officieel aan de pers. Voetbalzone was erbij en maakte meteen van de gelegenheid gebruik het toegestroomde publiek te vragen in hoeverre PSV klaar is voor het nieuwe seizoen en wat zij vinden van de nieuwe aanwinsten en hoofdcoach Mark van Bommel.