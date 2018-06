Tadic: ‘Het is altijd een droom geweest om bij Ajax te spelen’

Dusan Tadic werd na de nederlaag tegen Brazilië (0-2) uitgeschakeld op het WK en de aanvallende middenvelder zal zich nu aansluiten bij de selectie van Ajax. De Amsterdammers en Southampton rondden woensdag immers de transfer van de international af.

De 29-jarige Tadic kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf: “Ik hoorde vandaag dat het allemaal rond was. En daar ben ik ontzettend blij mee”, aldus de linkspoot, die 11,4 miljoen euro kost. Die transfersom kan door variabelen oplopen tot maximaal 13,7 miljoen.

“Ajax hoort bij de vijftien, twintig grootste clubs van de wereld. Er waren veel aanbiedingen en ik had verschillende mogelijkheden om een vervolgstap in mijn carrière te zetten. Maar het is altijd een droom van mij geweest om bij Ajax te spelen. Ik wil titels winnen en Champions League spelen, de club en ik kunnen elkaar helpen.”

Tadic gaat eerst op vakantie naar Griekenland en meldt zich daarna voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In dienst van Southampton kwam de 54-voudig international tot 24 doelpunten en 35 assists in 162 wedstrijden. Hij had er nog een contract voor twee jaar.

Voordat hij voor Ajax koos, sprak Tadic met assistent-trainer Alfred Schreuder. "Met hem en Henk Veldmate (hoofd scouting, red.) heb ik na mijn periode in Nederland altijd contact gehouden. Zij zijn voor mij een belangrijke reden geweest om voor Ajax te kiezen. De trainer heb ik nog niet gesproken, maar Schreuder heeft me goede dingen over hem verteld."