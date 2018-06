‘Feyenoord werkt mee aan transfer en incasseert behoorlijke transfersom’

Karim El Ahmadi keert volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer terug bij Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers liet zelf maandag al doorschemeren dat hij nog een nieuw avontuur wil aangaan en Voetbal International weet dinsdag te melden dat de club bereid is om mee te werken aan een vertrek.

El Ahmadi werd de afgelopen weken al in verband gebracht met een overstap naar het Turkse Bursaspor, maar volgens het weekblad komt de belangstelling voor de controleur voorlopig vooral uit Frankrijk en het Midden-Oosten. De geïnteresseerde clubs uit die contreien hebben al contact gezocht met El Ahmadi en het is waarschijnlijk dat hij in een van die gebieden aan de slag gaat.

Feyenoord gunt El Ahmadi naar verluidt een transfer. De Marokkaans international werd vier jaar geleden voor zesenhalve ton teruggehaald van Aston Villa en heeft zich in de afgelopen jaren altijd professioneel opgesteld. Aannemelijk is dat er snel een deal wordt gesloten als El Ahmadi terug is gekeerd van het WK. Het tot volgend seizoen doorlopende contract van de captain zou Feyenoord een ‘behoorlijke transfersom’ opleveren.

El Ahmadi vertelde maandagavond aan de NOS dat hij waarschijnlijk niet meer terugkeert in De Kuip: “Ik wil er na het WK rustig naar kijken, maar de kans is groot dat ik dit seizoen niet meer bij Feyenoord speel Ik heb aanbiedingen gekregen van drie à vier clubs”, was hij duidelijk na het duel van de Leeuwen van de Atlas met Spanje.