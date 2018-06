Barcelona staat na vijf maanden al open voor transfer: ‘Maar ik wil niet weg’

Yerry Mina maakte in januari de overstap van Palmeiras naar Barcelona, maar staat mogelijk nu al voor een vertrek uit Spanje. De Colombiaanse verdediger komt niet voor in de plannen van trainer Ernesto Valverde en zou komend seizoen geen deel uitmaken van de selectie. De kampioen van LaLiga is bereid om te luisteren naar biedingen op de verdediger.

Mina, die zondag het openingsdoelpunt maakte tijdens de 0-3 zege op Polen op het WK, staat in de belangstelling van Fenerbahçe en Borussia Dortmund. Barcelona staat open voor een transfer, omdat de club al aan het maximum aantal spelers van buiten de EU zit. Met Mina, Philippe Coutinho en Paulinho staat dat aantal op drie; als Mina vertrekt, wordt zijn plek overgenomen door Arthur van Grêmio.

Hoewel de Spanjaarden de voorkeur geven aan een definitieve transfer, behoort een verhuurperiode ook tot de mogelijkheden. Zelf heeft Mina, die nog vijf jaar vastligt, echter geen enkele intentie om te vertrekken. "Ik vind Barcelona het beste team ter wereld. Ik wil niet vertrekken en dat zal ik ook nooit willen", vertelt hij aan EFE. "Ik houd van de club, de stad, de mensen en de spelers hier. Ik voel altijd steun. Ik ben hier op mijn gemak: ik probeer me zoveel mogelijk te verbeteren."

Mina kwam sinds zijn transfer tot vijf wedstrijden in LaLiga voor Barcelona. In de laatste twee wedstrijden van het seizoen maakte hij de negentig minuten vol. De 23-jarige stopper zat tijdens het openingsduel met Japan op het WK de hele wedstrijd op de bank, maar kreeg tegen Polen wel het vertrouwen vanaf de aftrap.