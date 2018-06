Engelsen kijken ogen uit: ‘Het doelpunt zal door een generatie herinnerd worden’

In Engeland is het enthousiasme groot na de 6-1 zege van zondag tegen Panama. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate scoorde vijf keer in de eerste helft en kon daardoor na de onderbreking gas terug nemen. Jesse Lingard was een van de uitblinkers aan Engelse zijde en kan rekenen op de complimenten van Rio Ferdinand.

Ferdinand maakte de ontwikkeling van Lingard van dichtbij mee bij Manchester United. De oud-verdediger is blij dat de inmiddels 25-jarige middenvelder, die met een schitterende uithaal het derde doelpunt van Engeland voor zijn rekening nam, zijn belofte langzamerhand begint in te lossen. "Op dit vlak is Jesse is ongelofelijk, de afronding was voortreffelijk", analyseert Ferdinand het doelpunt van Lingard bij de BBC.

"Ik ken deze jongen sinds zijn elfde, toen hij bij Manchester United arriveerde", vervolgt de voormalig international van the Three Lions. "Er hebben altijd twijfels over hem bestaan. 'Wordt hij wel groot genoeg, wordt hij wel sterk genoeg?' Maar wanneer je over zijn voetbalintelligentie beschikt, kun je 60 centimeter lang zijn en het alsnog redden. Zó intelligent is Jesse, zó goed is hij. Hij begrijpt het spelletje en als hij de kansen krijgt, zal hij die ook afmaken. Zijn doelpunt zal door een hele generatie herinnerd worden."

Behalve Lingard belandden ook John Stones (twee doelpunten) en Harry Kane (drie doelpunten) namens Engeland op het scorebord tegen Panama, dat via Felipe Baloy in de slotfase nog wel wat terugdeed. De Engelsen zijn door de zege reeds zeker van een plekje bij de laatste zestien en vechten donderdagavond met België om de groepswinst in poule G.