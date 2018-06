Ajacied neemt voorschot op komst Tadic: ‘Hij brengt zeker kwaliteit mee’

Bij Ajax kijkt men reikhalzend uit naar de aanstaande komst van Dusan Tadic. De creatieveling van Southampton zal zich na het WK bij de Amsterdamse club voegen, verzekerde De Telegraaf deze week. Carel Eiting denkt dat de 29-jarige Tadic het nodige kan toevoegen aan de jonge selectie van trainer Erik ten Hag.

"Ik denk dat ervaring altijd goed is, maar uiteindelijk gaat het om kwaliteit", vertelt de controlerende middenvelder van Ajax in gesprek met Voetbal Inside. Tadic gaf vrijdagavond met een fraaie assist voor Servië nog zijn visitekaartje af in het WK-duel met Zwitserland. "Volgens mij brengt hij zeker kwaliteit mee. Maar als een jongen van zestien heel veel kwaliteiten heeft, mag hij van mij ook starten."

Tegenover de vermoedelijke komst van Tadic staat het vertrek van Justin Kluivert. De negentienjarige buitenspeler tekende deze week een vijfjarig contract met AS Roma, dat minimaal 17,25 miljoen betaalt aan Ajax. "Als persoon vind ik het jammer, want ik vind het een goede gast", zegt Eiting over het vertrek van Kluivert. "Verder is het zijn keus. Ik weet natuurlijk wel het één en ander, maar ook weer niet alles. Ik wens hem gewoon heel veel succes."

Eiting hoopt zelf aankomend seizoen definitief door te breken in het eerste van Ajax. De twintigjarige middenvelder kwam de afgelopen voetbaljaargang niet verder dan één basisplaats en drie korte invalbeurten in de Eredivisie. Eiting is naar eigen zeggen op meerdere posities inzetbaar, bijvoorbeeld centraal achterin. "Ik heb vroeger veel als verdediger gespeeld", licht hij toe tegenover Ajax Life. "Er zijn diverse opties voor mij. Het gaat er uiteindelijk om dat het elftal goed staat, daar sleutelen we nu aan. Ik heb meer kansen dan een pure linksbuiten omdat ik op twee posities kan spelen: middenvelder en verdediger."