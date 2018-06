Labyad maakt indruk bij vuurdoop voor Ajax: ‘Dat zag er prima uit’

Erik ten Hag is tevreden over de inbreng van de nieuwkomers bij Ajax. In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, tegen VVSB (0-7), maakte de oefenmeester gebruik van enkele nieuwe spelers. Zakaria Labyad maakte indruk met twee assists; Hassane Bandé bepaalde de eindstand met een doelpunt in de slotfase.

"Perr Schuurs en Hassane Bandé zijn natuurlijk al mee geweest naar Qatar. Voor Zakaria was het vandaag de eerste keer. Ik denk dat hij vandaag een paar hele goede voorzetten gaf, waar ook goals uitkwamen", blikt Ten Hag terug in gesprek met Ajax TV. "Dat zag er prima uit. Schuurs heeft ook prima verdedigd. Hij kan soms nog wat offensiever spelen, maar dat is natuurlijk ook het Ajax-spel. Dat is een proces waar hij nu in zit."

"Bandé maakt een schitterende goal aan het eind. Prima afgemaakt, dus ik denk dat ze alle drie terug kunnen kijken op een prima wedstrijd", concludeert de trainer. Het duel met VVSB is de enige wedstrijd voor Ajax voorafgaand aan het trainingskamp in Duitsland. De A-selectie, met uitzondering van de WK-gangers, verblijft tussen maandag 25 juni en zaterdag 30 juni in het Duitse Klosterpforte. Tussen zaterdag 14 juli en vrijdag 20 juli belegt Ajax een trainingskamp in Birmingham.