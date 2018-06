‘Promes eist tien miljoen euro voor transfer naar Chinese Super League’

Quincy Promes is volgend seizoen mogelijk in China te bewonderen. Daniel dos Reis van agentschap Sports Entertainment Group is volgens Fichajes in onderhandeling met een club uit de Super League. Dos Reis is gestuurd door Chen Han Wei, de zaakwaarnemer van de 26-jarige aanvaller van Spartak Moskou.

Promes kan bij de vereniging uit China, die niet bij naam wordt genoemd, zesenhalf miljoen euro verdienen en een contract voor drie seizoenen tekenen. Dat salaris kan door bonussen bovendien verder oplopen. Het kamp-Promes gaat echter alleen akkoord met een transfer naar China wanneer men een jaarsalaris van tien miljoen euro aangeboden krijgt.

De 28-voudig international van het Nederlands elftal ligt bij Spartak nog tot de zomer van 2021 vast. Het is geen geheim dat hij een stap hogerop overweegt en eerder werd Promes al in verband gebracht met clubs als Tottenham Hotspur, Newcastle United, Southampton, AS Roma, Internazionale en Sampdoria.

“Ik heb natuurlijk ambities. Dus als er iets moois komt, ga ik daarover nadenken. Alles kan”, zei Promes eind mei in een interview met de NOS. Tot dusverre was Promes in 128 officiële wedstrijden voor Spartak goed voor 64 doelpunten en 33 assists.