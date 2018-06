Marokkaanse teamarts verweert zich: ‘Het waren maar zachte tikjes’

De medische staf van Marokko staat momenteel onder hevige druk. Nordin Amrabat liep in het openingsduel van het WK met Iran een hersenschudding op, maar stond enkele dagen later alweer aan de aftrap van de wedstrijd tegen Portugal, hetgeen de medische staf van de Marokkanen op forse kritiek van onder meer de FIFA kwam te staan. Teamarts Abderrazak Hefti verweert zich vrijdag tegen alle kritiek.

Volgens Hefti heeft de medische staf van Marokko niet onverantwoord gehandeld door Amrabat toestemming te geven mee te spelen tegen de Portugezen. "Er zijn twee essentiële beslissingen genomen. Ten eerste is de speler van het veld gehaald. En ten tweede is er aanvullend onderzoek gedaan. Hij heeft 24 uur ter observatie in het ziekenhuis doorgebracht. Er was geen enkel probleem. De instructies van de FIFA zijn opgevolgd", vertelt hij aan diverse internationale media, geciteerd door de NOS.

De FIFA reageerde in een officiële verklaring verontwaardigd op de medische behandeling die Amrabat tegen Iran onderging op het veld. "De FIFA verwijt het ons water in het gezicht van de speler te hebben gespoten. Maar dat was niet de medische staf, het was een speler die dat deed. De speler had namelijk veel zand op zijn gezicht. Dat vonden we niet bezwaarlijk", aldus Hefti. "En dan die klappen, of klapjes eigenlijk, die mijn assistent, de fysio, gaf: het waren maar zachte tikjes. De speler wilde namelijk doorspelen."

Hefti benadrukt tot slot dat niemand anders dan hijzelf uiteindelijk toestemming heeft verleend aan Amrabat om te spelen tegen Portugal. Hij sprak erover met Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA. "Het was goed dat we enkele minuten hebben gesproken. Hij zei dat we de instructies van de FIFA niet hadden opgevolgd. De speler had niet meer mogen voetballen. Ik heb aan de arts uitgelegd dat de speler zou spelen en dat vond hij goed. Hij zei dat het mijn verantwoordelijkheid was en die van niemand anders. Ik ben door niemand onder druk gezet, ik heb zelf de beslissing genomen. In eerste instantie vond ik dat hij niet moest spelen, maar daarna was het oké."