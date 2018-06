Eriksen countert na puntendeling: ‘Dat is typisch iets Nederlands’

Bert van Marwijk stelde donderdag dat zijn ploeg Australië meer verdiende tegen Denemarken dan een 1-1 gelijkspel. De bondscoach van the Socceroos was van mening dat zijn team, net als tegen Frankrijk, meer verdiende. Christian Eriksen, die het doelpunt namens de Denen voor zijn rekening nam, was eveneens niet helemaal tevreden met de puntendeling.

"We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar we hebben er ook niet veel tegen gekregen", zegt de middenvelder van Tottenham Hotspur in gesprek met de NOS. "Het was in ieder geval een moeilijke wedstrijd." Eriksen vond zijn ploeg niet per definitie slecht spelen: "Ik weet niet of het nou echt slecht was... Dat is typisch iets Nederlands, jullie willen altijd totaalvoetbal zien", countert Eriksen.

"We hadden deze wedstrijd kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen. We hebben nu nog een groepswedstrijd te gaan en zullen proberen om punten te pakken tegen Frankrijk." Lasse Schöne was net als Eriksen niet helemaal tevreden. "Vier punten uit twee wedstrijden is niet slecht, maar ik had er vandaag graag twee punten bij gewild", aldus de ervaren middenvelder. "Wij spelen ook niet heel goed, maar zijn nu wel zestien of zeventien wedstrijden ongeslagen. Dat is toch wel een aardige reeks."

Age Hareide erkent dat zijn ploeg het moeilijk had tegen de formatie van Van Marwijk. "De spelers waren ontzettend vermoeid", zegt de bondscoach op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. "Australië kreeg inderdaad kansen, maar die kwamen tot stand door de fouten die wij maakten. Het WK is een moeilijk toernooi om te spelen en dat bleek ook vandaag weer."