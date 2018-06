FIFA ‘veroordeelt’ beschuldigingen van Amrabat aan adres arbiter Geiger

De FIFA heeft via officiële kanalen gereageerd op de aantijgingen van Nordin Amrabat. De aanvaller van Marokko beweerde dat scheidsrechter Mark Geiger in de rust al aan Pepe om een shirt had gevraagd. De wereldvoetbalbond laat via een statement weten dat de Amerikaanse arbiter de aantijgingen van Amrabat onkent.

“Met teleurstelling heeft de FIFA kennisgenomen van de berichtgeving over Geiger in de media. Er is gezegd dat de scheidsrechter tijdens de rust het shirt van de Portugese aanvoerder heeft gevraagd. Meneer Geiger ontkent deze aantijgingen ten stelligste en zegt dat hij een dergelijk verzoek niet heeft gedaan”, zo stelt de FIFA. Amrabat liet in gesprek met de NOS weten dat de scheidsrechter in de rust om het shirt van Pepe heeft gevraagd.

Het is nu onduidelijk van wie Geiger het shirt zou hebben gevraagd, omdat de FIFA in het statement over de ‘aanvoerder van Portugal’ spreekt. Cristiano Ronaldo draagt bij de Portugezen de aanvoerdersband. “De FIFA veroordeelt de beschuldigingen die zijn gedaan door een speler van het Marokkaanse team. Scheidsrechters op het WK hebben duidelijk instructies met betrekking tot hun gedrag en de benadering van de teams.”

“Het kan bevestigd worden dat meneer Geiger zich gepast en professioneel gedragen heeft tijdens de wedstrijd tussen Marokko en Portugal. De FIFA wil graag alle teams herinneren aan hun verplichtingen om zich te houden aan de regels van Fair Play”, zo besluit het statement van de wereldvoetbalbond.