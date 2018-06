Amrabat zag beelden: ‘Karim stak zijn vingers in mijn mond, vieze vingers’

Nordin Amrabat liep in de wedstrijd tussen Marokko en Iran (0-1) een hersenschudding op, maar stond tegen Portugal (0-1) weer aan de aftrap. De 31-jarige aanvaller kan zich niks herinneren van het voorval waarbij hij een hersenschudding opliep en zag later de beelden terug. Dat was ‘geen pretje’, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf.

“Ik wilde nog doorvoetballen, maar zelfs daar weet ik niets meer van”, zegt Amrabat. Hij vindt de kritiek die de medische staf van Marokko te verduren kreeg niet terecht. “De dokter heeft me daarna op het veld behandeld en hij gaf wat tikjes in mijn gezicht, sproeide wat water over me heen, maar verbood me om terug het veld in te lopen.”

“Ik zag achteraf op de beelden dat mijn medespelers mij op mijn zij legden, ik geloof dat Hakim (Ziyech, red.) mijn benen omhoog hield en Karim (El Ahmadi, red.) stak zijn vingers in mijn mond. Zijn vieze vingers, haha. Nee, alles om te voorkomen dat ik mijn tong zou inslikken”, vervolgt de aanvaller, die bevestigt dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. “Verder viel op de scan niets te zien wat het onverantwoord maakte om tegen de Portugezen te spelen.”

“Naast het advies van de dokter heb ik even gegoogeld wat de gevaren waren en of ik op de lange termijn geen hinder zou ondervinden van het spelen met een lichte hersenschudding”, aldus Amrabat. Hij begon met een helm aan de wedstrijd, maar gooide die al snel af. “Dat ding was zo heet, ik zweette zo erg dat het me echt hinderde en daarom heb ik hem al in de eerste helft afgedaan. Ik moest alleen uitkijken dat ik geen klap op mijn kop zou krijgen.”