Europa League: AZ en Vitesse weten mogelijke tegenstanders

AZ en Vitesse zijn woensdagmiddag bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de mogelijke tegenstanders. De Alkmaarders nemen het in een tweeluik op tegen FC Kairat Almaty (Kazachstan) óf Engordany (Andorra) of Folgore (San Marino); de laatste twee clubs spelen nog een voorronde. Vitesse treft Racing FC Union Lëtzeburg (Luxemburg) of FC Viitorul (Roemenië).

AZ plaatste zich voor Europees voetbal door afgelopen seizoen als derde te eindigen in de Eredivisie. De ploeg van John van den Brom kwam in het seizoen 2016/17 voor het laatst uit in de Europa League door zich via de voorronden te kwalificeren. Destijds bereikten de Alkmaarders de achtste finales, maar daarin was Olympique Lyon duidelijk te sterk.

Vitesse veroverde een Europees ticket door de play-offs te winnen. Afgelopen seizoen speelde Vitesse ook Europees voetbal vanwege de bekerwinst in 2017. De wedstrijden in de tweede voorronde van de Europa League worden op donderdag 26 juli en donderdag 2 augustus gespeeld. Bekerwinnaar Feyenoord begint in de derde voorronde van de Europa League en speelt op 9 augustus de heenwedstrijd van het tweeluik.