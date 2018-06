Ziyech lovend: ‘Hij staat echt te schreeuwen, je zit op het puntje van je stoel’

Hakim Ziyech leefde een tijdje in onmin met de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard, maar de kou tussen de twee is inmiddels uit de lucht. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de middenvelder van Ajax zich lovend uit over de keuzeheer. Ziyech geniet naar eigen zeggen van de besprekingen van Renard.

“Hij begint nog rustig, legt uit hoe de standaardsituaties uitgevoerd moeten worden. Maar dan komt zijn speech. Renard staat in het kleedlokaal echt te schreeuwen. Dan zit je op het puntje van je stoel. Dan krijg je het gevoel: jaaaa, het moet nu gebeuren. En dat gevoel heb je ook nog na de tiende wedstrijd onder zijn leiding”, zegt Ziyech, die het woensdag met Marokko opneemt tegen Portugal. De eerste wedstrijd op het WK tegen Iran ging met 0-1 verloren.

Het resultaat in het eerste duel was volgens Karim El Ahmadi een ‘forse tik’. “We hadden zo lang en intens naar die dag toegeleefd. We hebben een paar dagen gehad om over die nederlaag heen te komen. Tegen Portugal moeten we er weer staan. Er zijn meer landen geweest die na een nederlaag in de eerste wedstrijd toch de volgende ronde hebben gehaald”, stelt de middenvelder van Feyenoord. Hij beaamt dat een goed resultaat tegen Portugal lastig zal worden, temeer omdat Cristiano Ronaldo in topvorm verkeert.

“Op het WK ontmoet je nu eenmaal de beste spelers van de wereld. Dat is straks tegen Spanje ook het geval met Andrés Iniesta, Diego Costa en Sergio Ramos. Dat is dus exact de reden waarom we er zo naar uitgekeken hebben”, vervolgt El Ahmadi. “Ik heb een paar keer de Afrika Cup gespeeld, maar dit is compleet anders. Letterlijk iedereen kijkt mee. Daarom steekt het ook zo dat we tegen Iran een valse start hadden. Maar nu moeten we er wel staan. Ja, we moeten Ronaldo aan banden leggen. Dat is lastig, maar als je nog iets wilt dit WK, dan zal het moeten gebeuren.”