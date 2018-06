Ajax gewaarschuwd: ‘Je ziet hem 89 minuten niet, maar elke kans is raak’

Ajax kreeg dinsdag te horen dat Sturm Graz de eerste tegenstander wordt op de weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League en Maximilian Wöber liet na de loting al doorschemeren vertrouwen te hebben in het tweeluik tegen de club uit zijn geboorteland. Bernard Schuiteman, oud-speler van onder meer Bayer Leverkusen, Feyenoord en FC Utrecht en Oostenrijk-kenner, waarschuwt de Amsterdammers echter voor onderschatting.

De vorige twee keer dat Ajax een Oostenrijke tegenstander trof in Europees verband, in 2014 tegen Red Bull Salzburg en in 2015 tegen Rapid Wien, ging het mis: “Dus Ajax zal nu toch wel zijn gewaarschuwd?”, begint de scout van Manchester United in het Alpenland tegenover De Telegraaf. Schuiteman geeft aan dat Sturm Graz ‘beslist geen makkie’ zal zijn, al raakte de club onlangs wel twee bepalende spelers kwijt.

“Linksbuiten Thorsten Röcher aan FC Ingolstadt 04 en rechtervleugelverdediger Marvin Potzmann aan Rapid Wien. Daartegenover staat dat de club Dario Maresic heeft kunnen behouden. Hij is een centrale verdediger van achttien jaar, speelde zich in het competitie-elftal van het seizoen en werd als grote rijzende ster van Oostenrijk begeerd door een aantal topclubs.” Schuiteman geeft daarnaast aan dat international Stefan Hierländer er onlangs voor koos om zijn aflopende contract te verlengen.

De voormalige verdediger wijst spits Deni Alar, die drie jaar geleden voor Rapid Wien speelde toen Ajax werd verslagen, aan als potentieel gevaar: “Je ziet hem 89 minuten niet, maar elke kans is raak.” De ploeg van Erik ten Hag zou normaal gesproken wel aan het langste eind moeten trekken: “Ajax is favoriet, maar mag Sturm Graz zeker niet onderschatten. Dan gaat het voor de derde keer op rij mis.”