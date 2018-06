Feyenoord bindt ‘fysiek en mentaal sterke’ doelman: ‘Het is een jongensdroom’

Elber Evora heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekend, zo maken de Rotterdammers via officiële kanalen bekend. De achttienjarige doelman heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen. Evora speelde afgelopen seizoen in de Onder-18 van Feyenoord.

Komend seizoen moet Evora samen met Jordie van Leeuwen gaan uitmaken wie de doelman van Jong Feyenoord wordt. Zolang Brad Jones met Australië actief is op het WK, zal Evora aansluiten bij het eerste elftal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Dit voelt écht fantastisch. Het is een jongensdroom. Als keeper zijn de kansen om door te stromen niet zo heel groot, dus dat maakt me extra trots”, reageert Evora op de website van Feyenoord.

“Ik vind Feyenoord de mooiste club van de wereld. Ik speel hier sinds kleins af aan, al vanaf mijn tiende. Dit is daarom een prachtig moment. Mijn doel is natuurlijk om ooit in Feyenoord 1 te keepen”, stelt de jonge doelman, die sinds 2010 in de jeugdopleiding van Feyenoord speelt. Evora doorliep alle jeugdelftallen vanaf de Onder-12 en heeft nu dus zijn eerste profcontract getekend.

“Elber heeft in de Feyenoord Academy leren vechten voor zijn plek als doelman”, reageert Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord. “Dit eerste contract is een stimulans voor hem om te blijven knokken en hem kennende zal hij die kans met beide handen aangrijpen. Hij heeft een focus zoals we die vaker bij keepers zien en hij is zowel fysiek als mentaal erg sterk.”