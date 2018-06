Ajax start voorbereiding: ‘Ik wil veel spelen en basisspeler worden’

Ajax is maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Een relatief kleine groep meldde zich op De Toekomst voor de eerste training onder leiding van Erik ten Hag op weg naar het nieuwe seizoen. De WK-gangers Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Nicolás Tagliafico ontbraken logischerwijs, evenals de andere internationals.

"We zijn nu al een tijdje weg van de groep. Iedereen heeft wat anders gedaan, dus het is leuk om elkaar weer te zien en te beginnen", kijkt Carel Eiting in gesprek met Ajax TV uit naar het nieuwe seizoen. De eerste dag verliep rustig. "We hebben wat testen gedaan. Vetmetingen, hamstringtestjes. Dat soort dingen. Kijken of iedereen fit is en wat gedaan heeft in zijn vakantie. Ik heb er wel zin in en ben er klaar voor."

Ook Maximilian Wöber meldde zich weer op De Toekomst. Hij liet weten duidelijke doelen gesteld te hebben met oog op het nieuwe seizoen. “Ik wil veel wedstrijden spelen en basisspeler worden. Dan zien we verder. We moeten nu eerst de Champions League-loting afwachten. Ons doel is om ons voor de Champions League te kwalificeren.”

Na een vakantie in Kameroen is ook André Onana weer terug in Amsterdam. "Ik heb een heerlijke tijd gehad met mijn familie: mijn moeder, mijn zoon, mijn broers, vrienden. Het was fantastisch. Ik heb wat testjes gedaan voor het lichaam, vetpercentage. Niets bijzonders eigenlijk."