Twijfels bij aanstaande deal PSV: ‘Hij had vaak een niet-positieve rol’

Denzel Dumfries staat in de hevige belangstelling van PSV. De Eindhovenaren onderhandelen al weken over de transfer van de back met sc Heerenveen. De regerend landskampioen zou bereid zijn zes miljoen euro over te maken aan de Friezen. Foppe de Haan stelt dat Heerenveen er bij een dergelijk bedrag bekaaid vanaf komt.

"Dat is te weinig. Hij had eigenlijk nog een jaar moeten blijven om zich verder te ontwikkelen, maar dat vind ik, hè?", zegt de voormalig trainer van de Eredivisionist bij Omrop Fryslân. De 74-jarige De Haan begrijpt echter wel als Heerenveen akkoord zou gaan met de miljoenendeal: "Uiteindelijk gaat het altijd om de centen."

De Haan is van mening dat Dumfries, die een jaar geleden overkwam van Sparta Rotterdam, gezien zijn ontwikkeling nog niet klaar was in Friesland. “Ik vond dat er ook nog wel heel wat aan mankeert. Hij heeft wel een paar hele mooie momenten gehad, maar in mijn optiek is hij er altijd te vroeg en loopt hij de ruimtes dicht voordat hij er is.”

"En als je kijkt naar de goals die we tegen hebben gekregen, had Dumfries ook vaak een niet-positieve rol.” De Haan besluit echter positief door te stellen dat PSV een goede speler voor in de toekomst in huis haalt: “Als je naar zijn voorwaarden kijkt, zijn kracht en snelheid, en dat ontwikkelt, dan wordt het een fantastische verdediger.”