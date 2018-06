Twijfels over ‘man van honderd miljoen’: ‘Je moet willen sterven voor United’

Sergej Milinkovic-Savic wordt in verband gebracht met een aantal grote clubs, waaronder Juventus, Real Madrid, Barcelona en Manchester United. Patrice Evra, zelf oud-speler van zowel Juve als the Red Devils, lette zondagmiddag tijdens de WK-wedstrijd tussen Servië en Costa Rica extra goed op de middenvelder van Lazio en weet nog niet zeker of Milinkovic-Savic het in zich heeft om op Old Trafford te spelen.

“Ik ben altijd erg voorzichtig als ik het over spelen voor Manchester United heb, omdat het bij deze club niet alleen over je kwaliteiten gaat. Je moet ook karakter hebben, een persoonlijkheid”, steekt de linksback van wal bij ITV. “Om voor deze club te kunnen spelen, moet je bereid zijn om je leven te geven. De verwachtingen zijn enorm hoog en daar maak ik me zorgen over.”

“Als je tegen mij zou zeggen: ‘Patrice, je mag voor Manchester United spelen, maar je krijgt niets betaald”, dan zou ik het nog steeds doen. Dus, als hij ook die mentaliteit heeft, en ik vraag hem nu niet om voor niks te gaan spelen, zou ik erg blij zijn als hij laat zien dat hij bereid is om te sterven voor de club”, sluit de Fransman af.

Manchester United werd vorig seizoen ook al in verband gebracht met de komst van Milinkovic-Savic, die waarschijnlijk niet voor een bedrag van onder de honderd miljoen euro uit Rome mag vertrekken. De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen trok eerder Fred al aan voor het middenveld, maar krijgt onder meer te maken met het pensioen van Michael Carrick en het waarschijnlijke vertrek van Marouane Fellaini.