‘Ik zweer: ik ga Guardiola overtuigen enkele Portugese spelers te kopen’

Bernardo Silva is gelukkig bij Manchester City. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, momenteel met de nationale ploeg van Portugal actief op het WK in Rusland, werd afgelopen seizoen landskampioen met the Citizens. Toch grapt de 23-jarige Portugees dat het niet altijd genieten is in de kleedkamer bij de Engelse grootmacht.

"Het probleem is dat ik nu de enige Portugees in de ploeg ben", stelt Silva bij The Player’s Tribune. "Ik ben omringd door Brazilianen, Spanjaarden, Engelsen. Ze denken dat het grappig is om grappen met mij uit te halen op Instagram. Zo hebben ze mijn schoenen aan het plafond vastgebonden en hebben ze me in het zwembad gegooid met al mijn kleren aan."

"Ook al zijn we kampioen van de Engeland, voelt het iedere dag je melden op de training hetzelfde toen ik een kind was, toen je nog gewoon plezier beleefde. Dat is best zeldzaam, vind ik", aldus Silva, die stelt dat hij vaak door dezelfde spelers te grazen genomen wordt. "De gasten die erachter zitten is vaak de Braziliaanse clan: Fernandino, Ederson, Danilo en Gabriel Jesus."

"Ik ben erg goed met ze bevriend geraakt. Maar ik zweer: deze zomer, na het WK, ga ik Josep Guardiola (manager, red.) overtuigen om enkele Portugese spelers te kopen. Het maakt me helemaal niets uit of ze goed zijn of niet. Ze moeten gewoon creatief zijn in hun pranks. Dat is alles waar ik om vraag", grapt Silva, die afgelopen zomer AS Monaco inruilde voor City.