‘Bijna transfervrije Tim Krul gaat contract in Londen ondertekenen’

Tim Krul lijkt ook komend seizoen in de Premier League actief te zijn, maar niet in dienst van Brighton & Hove Albion. Britse media schrijven zondag dat de dertigjarige doelman met Fulham over een contract voor twee seizoenen in gesprek is. De Londense club promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs van de Championship naar de Premier League.

Krul kwam afgelopen seizoen uit voor Brighton, op huurbasis van Newcastle United. Dat was geen onverdeeld succes: Australisch international Matt Ryan kreeg de voorkeur als eerste doelman, waardoor de Nederlander genoegen moest nemen met in totaal zes bekerduels. Newcastle United verhuurde Krul eerder aan Ajax en AZ, maar ook dat was geen succes.

Brighton wilde weliswaar langer door met Krul, die echter elke week wil spelen. De club van Davy Pröpper, Soufyan Ahannach en Jürgen Locadia is inmiddels al in gesprek met David Button als opvolger van Krul. De 29-jarige sluitpost was in de eerste helft van afgelopen seizoen de eerste doelman van Fulham.

Marcus Bettinelli verdedigde daarna het doel van the Cottagers, die als derde eindigden en via de play-offs het felbegeerde toegangsbewijs naar de Premier League pakten. Krul moet met de 26-jarige doelman gaan concurreren, zo klinkt het. Het contract van de Nederlander met Newcastle loopt deze maand ten einde.