‘Ik zeg voor de grap altijd dat ik zijn benen breek als hij klaar is’

Aziz Doufikar was toen hij in 1984 bij PEC Zwolle aan de slag ging de eerste Marokkaanse profvoetballer in de Eredivisie en zag daarna vele landgenoten volgen. Na zijn pensioen keerde de oud-middenvelder terug naar Nederland, waar hij als jongerenbegeleider ging werken in Dronten. In die hoedanigheid leerde hij Hakim Ziyech al op jonge leeftijd kennen.

De spelmaker van Ajax wekt in de Nederlandse stadions nog weleens wrevel door zijn houding, maar volgens Doufikar is dit slechts schijn. De twee zien elkaar nog steeds regelmatig: “Dan gaan we even kickboksen of zo. Ik zeg ook altijd voor de grap dat ik zijn benen breek als hij klaar is met voetballen. Hij zegt dan weer dat ik oud ben. Ik reageer dan dat hij er niet uitziet. Zo gaat dat dan nog wel even door. Mensen zien hem als een serieus mannetje, maar Hakim is juist de grappigste”, vertelt hij aan VICE Sports.

Ziyech is wel heel direct in de omgang, heeft ook Doufikar gemerkt. Hij geeft aan dat de Ajacied dit al van jongs af aan in zich heeft: “Soms zegt hij gewoon heel direct: ‘Ik heb een hekel aan jou en ik kan niet met je opschieten.’ Dan is het ook meteen klaar.” De achttienvoudig international begint met Marokko over een paar dagen aan het WK en Doufikar heeft hoge verwachtingen van de prestaties van de middenvelder in Rusland

Volgens zijn mentor is het wel zaak dat Ziyech ‘met beide poten op de grond blijft’: “Ik appte hem laatst al: ‘Ga zo door, dan komt Barcelona vanzelf op de deur kloppen.’ Hakim begon meteen te lachen. Als hij zo blijft voetballen, kan hij zelfs topscorer van het WK worden. Of misschien zelfs de beste speler van het toernooi.” Marokko is in de groepsfase ingedeeld bij Spanje, Portugal en Iran.