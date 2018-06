‘Hele grote clubs hebben interesse en willen Ajax ook heel veel betalen’

Justin Kluivert lijkt Ajax zo goed als zeker te verlaten, de naam van Frenkie de Jong wordt veelvuldig aan Barcelona gelinkt en ook Matthijs de Ligt staat op de nominatie om bij de Amsterdamse club te vertrekken. Mocht De Ligt in de zomer zijn geluk daadwerkelijk elders willen beproeven, dan laat Ajax hem niet zonder slag of stoot gaan.

“Hele grote clubs hebben interesse en die willen ook heel veel betalen. Maar Ajax wil De Ligt niet laten gaan. Er is ook gesproken over een verkoop van De Ligt, maar dat hij dan nog één of twee seizoenen in Amsterdam blijft spelen op huurbasis”, zo verzekert Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, aan AT5. “Het gaat nog een hele strijd worden.”

“Of dat voor mij een optie is? Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht”, erkende De Ligt afgelopen week. Hoewel hij de optie terughuren nog niet met zijn zaakwaarnemer Barry Hulshoff en adviseur Mino Raiola had besproken, noemde De Ligt wel een nadeel. “Perr Schuurs was gekocht door Ajax, maar speelde nog een half jaar voor Fortuna Sittard. En Phillip Sandler met Manchester City en PEC Zwolle idem dito. Dan krijg je toch aandacht die je misschien liever niet hebt.”

De Ligt neemt in zijn beslissing ‘blijven of niet’ ook mee dat Ajax bezig is voor komend seizoen een goede selectie te smeden. “Dat zoveel clubs me willen hebben, zie ik als luxe. Want ik zit bij Ajax bij een club waar ik het naar mijn zin heb en waar ik me ook nog verder kan ontwikkelen.”