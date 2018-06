‘PSV hoopt ook voor komend seizoen op ‘man van elf miljoen euro’’

PSV hoopt nog altijd om ook volgend seizoen te kunnen beschikken over Marco van Ginkel, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. De regerend landskampioen zal de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang echter wel zonder de aanvoerder van vorig seizoen starten. De bal ligt immers bij werkgever Chelsea.

De verwachting is dat Chelsea niet al deze maand een beslissing over de toekomst van Van Ginkel neemt. De Londenaren hanteren een vraagprijs van elf miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder. Daar kan de Eindhovense club niet aan voldoen. Over dit bedrag is tussen de clubs overigens nog helemaal niet gesproken, zo stelt het dagblad.

Mocht Van Ginkel niet haalbaar zijn, zal PSV een vervanger aantrekken. Het middenveld van PSV zal zodoende voorlopig bestaan uit Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar en Gastón Pereiro. Talenten zoals Pablo Rosario, Dante Rigo en Mauro Júnior blijven voorlopig ook bij de selectie van Phillip Cocu.

PSV en sc Heerenveen zijn achter de schermen druk met elkaar in de weer inzake eventuele transfers van Denzel Dumfries en Sam Lammers. Laatsgenoemde mag PSV alleen op huurbasis verlaten, terwijl de Friezen juist aan de koop van de aanvaller denken. ''Ik wil zeggen dat ik Sam een heel interessante spits vind. Dat geldt ook voor andere spitsen. Wij zitten op het goede spoor”, vertelt technisch manager Gerry Hamstra in gesprek met de Leeuwarder Courant.

Heerenveen en PSV zijn ook nog altijd in gesprek over Dumfries. De Eindhovenaren willen niet meer dan 5,5 miljoen euro bieden, maar Hamstra wil dat de regerend landskampioen met een hoger bedrag over de brug komt. “Daar is nog niets aan veranderd.”