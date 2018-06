Begrip voor Kluivert: ‘Een keuze voor het geld én het podium’

Ajax en AS Roma maken de transfer van Justin Kluivert mogelijk dit weekeinde nog wereldkundig. De negentienjarige aanvaller kan een vijfjarig contract tekenen in het Stadio Olimpico en David Endt kan begrip opbrengen van de keuze van Kluivert, zo vertelt de commentator in een interview met Voetbal International.

“Ik kan goed begrijpen dat Justin voor Roma kiest. Het is niet alleen een keuze voor het geld, maar ook voor het podium”, doelt Endt op het feit dat Roma meedraait in de absolute top van de Serie A en dit seizoen ver kwam in de Champions League. Daarnaast hebben i Giallorossi ‘grote ambities’, is er sprake van een ‘duidelijk project’, wordt men in de ogen van Endt goed geleid en wordt er ‘aanvallend’ gespeeld.

Ofschoon Endt weet dat de concurrentie in de hoofdstad moordend is, sluit hij niet uit dat Kluivert eenzelfde ontwikkeling kan doormaken als onder anderen Cengiz Ünder. “Justin heeft de begaafdheid en het juiste temperament voor het Italiaanse voetbal. Hij is erg weerbaar voor een negentienjarige speler, hij heeft een bepaalde verbetenheid.”

“De drang om te winnen zat er al heel vroeg in bij hem, ook al op zijn vijftiende, zestiende, zeventiende. Ik vind hem een erg volwassen speler wat dat betreft”, aldus Endt. Ajax ontvangt naar verluidt achttien miljoen euro voor Kluivert en wellicht dat die transfersom door variabelen nog verder zal oplopen.