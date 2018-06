Kluivert sr.: ‘Ik had liever gewild dat hij bij Ajax was gebleven’

Hoewel Mino Raiola ontkent, zouden Ajax en AS Roma een akkoord hebben bereikt over de transfer van Justin Kluivert. De aanvaller vertrekt voor circa twintig miljoen euro naar Stadio Olimpico en gaat daar 1,4 miljoen per jaar verdienen. Patrick Kluivert heeft zo zijn twijfels over de overstap van zijn negentienjarige zoon.

“Persoonlijk had ik gewild dat hij nog een jaar bij Ajax was gebleven, maar uiteindelijk is het zijn beslissing en als vader sta ik altijd achter hem. Roma kan een erg goed team voor hem zijn”, vertelt de 41-jarige Kluivert in een interview met de Italiaanse editie van Goal.

“Maar zoals ik zei: ik had hem liever nog een jaar bij Ajax gezien om daarna pas de stap naar een ander land te maken. Maar het is zijn beslissing. Ik weet dat hij het kan. Ik ben een vader en steun iedere beslissing die hij neemt.” Kluivert jr. staat naar verluidt op het punt om zijn handtekening te zetten onder een contract voor vijf jaar.