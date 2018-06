‘Mag Raiola daarom de Johan Cruijff ArenA niet meer in? Onzin’

Justin Kluivert lijkt Ajax te gaan verlaten voor AS Roma en bij een groot deel van de aanhang van de Amsterdammers is Mino Raiola de gebeten hond. De zaakwaarnemer van de talentvolle buitenspeler wordt door velen gezien als de man die Kluivert richting de uitgang duwt. Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, noemt ‘het gejank’ van Ajax over Raiola in zijn column ‘hypocriet’.

Donderdag meldden diverse Italiaanse media dat Roma circa twintig miljoen euro betaalt voor Kluivert, die zelf al akkoord zou zijn met de club uit de Serie A. De leden van de harde kern van Ajax balen van Raiola en verklaarden hem reeds ‘persona non grata’ in Amsterdam. “Maar het is belachelijk om zaakwaarnemers als criminelen te bestempelen omdat ze de beste deal voor hun cliënt willen, dit initiëren en gebruik maken van allerhande onderhandelingstactieken”, aldus Driessen. “Raiola wil Justin Kluivert aan een sportief betere club dan Ajax helpen tegen financieel de beste voorwaarden. Mag hij daarom de Johan Cruijff ArenA niet meer in? Onzin.”

“Het is simpelweg een kwestie van vraag en aanbod en de makelaar is headhunter en intermediair tegelijk. Clubs die janken over het fenomeen zaakwaarnemer zijn hypocriet”, legt Driessen uit. “Ajax-directeur Edwin van der Sar kan Raiola niet verwijten dat hij Kluivert richting de uitgang duwt als hij zelf zijn zaak contractueel niet op orde heeft. Clubs gaan in zee met makelaars om spelers te halen. Ajax betaalde los van adviezen, voorcontracten en aandelen in afkoopsommen tien miljoen euro aan managers als percentage van salarissen.”

Volgens Driessen houdt ‘het systeem’ zichzelf in stand in de ‘kapitalistische wereld waarin geld regeert’. “Ajax stelt dat het als opleidingsclub geen zelfopgeleide tieners verkoopt, maar contracteert zelf talentvolle tieners uit de hele wereld. En sinds het jachtterrein met de nieuwe hoofdscout Henk Veldmate is uitgebreid naar Zuid-Amerika doet Veldmate’s maatje Peter Gerards als tussenpersoon buiten beeld (financieel) goed zaken.”