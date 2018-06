Jurjus mag weer op huurbasis vertrekken: ‘Die link wordt makkelijk gelegd’

Hidde Jurjus mag PSV komende zomer opnieuw op huurbasis verlaten, zo vertelt hij in gesprek met Regio 8. De 24-jarige sluitpost werd afgelopen seizoen door de Eindhovenaren verhuurd aan Roda JC Kerkrade en degradeerde met de Limburgers uit de Eredivisie. Voor een eventuele terugkeer naar De Graafschap staat Jurjus open.

De promovendus heeft zich echter nog niet gemeld voor Jurjus. “Die link wordt makkelijk gelegd en er zit ook wel een kern van waarheid in. Maar natuurlijk zou ik het willen als De Graafschap bij mij aanklopt. Ik hou van die club, ik hou van de mensen, daar ligt het niet aan. Maar het is nu wel wat moeilijker dan als je vanuit de A-jeugd komt”, stelt de doelman, die het vertrouwen heeft gekregen van PSV.

“Ze zijn blij dat ik een jaar gespeeld heb bij Roda JC en hebben het vertrouwen uitgesproken. Nu willen ze me weer een jaar verhuren”, vervolgt Jurjus, die geen gemakkelijk jaar kende bij Roda JC Kerkrade. “Die mensen daar verwachten ook een keer een goed jaar, en dat lukt al een aantal jaar niet. Ik denk dat ze daarom kritischer zijn. Op een gegeven moment is het ook niet meer om te draaien.”

Jurjus verruilde De Graafschap in 2016 voor PSV en is tevreden over het verloop van zijn carrière. “Het eerste jaar PSV was aanpassen, maar het ging prima. Ik heb op de bank gezeten in de Champions League en veel gezien en veel geleerd. Qua eindresultaat was mijn verhuurperiode bij Roda JC misschien niet top, maar ik ben 24 en heb twee jaar Eredivisie en een jaar Jupiler League gespeeld. Dan kan je niet zeggen dat je niet op schema ligt”, besluit Jurjus, wiens contract in Eindhoven nog tot medio 2021 loopt.