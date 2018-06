‘Wat Harvard is voor de academische wereld, is Ajax voor de voetbalwereld’

Toby Alderweireld verruilde op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Germinal Beerschot voor die van Ajax. De Belgisch international zegt bij De Zondag dat hij veel te danken heeft aan zijn jaren in Amsterdam. Zonder zijn tijd bij Ajax, was hij naar eigen zeggen niet de speler geweest die hij nu is. De 29-jarige Alderweireld wist zich sterk te ontwikkelen in de Johan Cruijff ArenA, met een transfer naar Atlético Madrid in de zomer van 2013 als gevolg.

“Ik wou als kind al profvoetballer worden”, aldus de mandekker van Tottenham Hotspur. “Toen ik vijftien was, kon ik Beerschot inruilen voor Ajax. Dat was mijn kans. Ik was niet tegen te houden. Maar na een maand heb ik een eerste klop gekregen. Je spreekt dan wel dezelfde taal in Amsterdam, maar je voelt je toch een vreemde.”

Als vijftienjarig talent verhuisde Alderweireld naar Nederland en dat was niet altijd even makkelijk. "Ik woonde in een gastgezin, ik miste mijn ouders, mijn broers, mijn stad”, vertelt de Belg. “De dagen waren zeer lang. We werden om half zeven 's morgens opgehaald en keerden om acht uur 's avonds terug. Ik zat vaak kapot. Maar dat was een noodzakelijke stap.”

Of Alderweireld dezelfde speler was geworden als hij niet naar Ajax was gegaan? “Neen, dat weet ik zeker. Ajax is top in Europa, zeker de jeugdopleiding”, stelt de 75-voudig international. “Wat Harvard is voor de academische wereld, is Ajax voor de voetbalwereld. Je wordt er op topniveau klaargestoomd voor het grote werk." Alderweireld werd medio 2015 voor zestien miljoen euro door Tottenham Hotspur overgenomen van Atlético Madrid en mag zich in Londen vaste basisspeler noemen. Door blessureleed kwam hij het afgelopen seizoen echter minder vaak in actie dan de seizoenen daarvoor.