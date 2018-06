FC Emmen ziet basiskracht voor Jupiler League kiezen: ‘Om het verhaal en club’

FC Emmen promoveerde onlangs naar de Eredivisie, maar zal volgend seizoen geen beroep kunnen doen op Jeroen Veldmate. De 29-jarige verdediger kiest na een verblijf van één seizoen namelijk voor een transfervrij vertrek naar Go Ahead Eagles en de Deventenaren bevestigen zaterdag via de officiële kanalen dat Veldmate een tweejarig contract zal ondertekenen.

Veldmate streek vorig jaar na een vertrek bij het Deense Viborg neer in Drenthe en was dit seizoen met 32 duels een onbetwiste basisspeler bij FC Emmen. De promovendus hoopte de stopper langer aan boord te houden, maar ziet hem toch voor Go Ahead kiezen: “Een moeilijke keuze, die ik echt op gevoel heb gemaakt”, maakt hij duidelijk.

“Ik werd superenthousiast van het verhaal van Go Ahead Eagles, maar als er na de promotie met Emmen 15.000 mensen voor je neus staan tijdens de huldiging doet dat ook wel wat met je. Afgelopen woensdag heb ik de keuze gemaakt: Go Ahead Eagles. Waarom? De combinatie van het verhaal en de club. Het verhaal van de mannen die zijn ingestapt om Go Ahead Eagles weer terug te krijgen waar ze hoort. En de club die beschikt over een prachtig stadion en een grote en fanatieke aanhang.”

Go Ahead verzekerde zich eerder al van de komst van de bij Heracles Almelo vertrekkende trainer John Stegeman en toonde zich al bijzonder actief op de transfermarkt. Veldmate is na Hobie Verhulst, Richard van der Venne, Julius Bliek, Gino Bosz en de van Vitesse gehuurde Julian Lelieveld aanwinst nummer zes voor het aankomende seizoen. Stegeman en Veldmate kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode in Almelo.