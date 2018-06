PSV en Heerenveen komen er niet uit: ‘Zij bieden iets, wij vragen iets’

PSV houdt rekening met een vertrek van Santiago Arias en de landskampioen ziet in Denzel Dumfries een geschikte kandidaat om de Colombiaan op te volgen. De inmiddels vertrokken technisch manager Marcel Brands liet onlangs echter al weten de kans dat de Eindhovenaren en sc Heerenveen er uit zouden komen ‘heel klein’ te achten en die observatie wordt vrijdagmiddag vanuit Friesland bevestigd.

Technisch manager Gerry Hamstra laat namelijk aan Voetbal International weten dat er geen schot in de onderhandelingen zit: “Zij bieden iets, wij vragen iets en daar komen wij niet uit”, maakt hij duidelijk. PSV bood onlangs 5,5 miljoen euro voor Dumfries, die nog tot medio 2021 vastligt, en verhoogde dat bod daarna niet meer.

Doordat Heerenveen in het afgelopen jaarverslag een eigen vermogen van twintig miljoen euro, waarin de opbrengsten van de transfers van Sam Larsson, Jeremiah St. Juste, Joost van Aken en Dennis Johnsen nog niet eens waren meegenomen, mocht schrijven, is er van Friese kant van de geen noodzaak om afscheid te nemen van de 22-jarige Dumfries.

De rechtsback liet onlangs bij Bij Andy in de Auto weten niet afwijzend te staan tegenover een overstap: “Ik weet het nog niet, het is een mooie club. Als je stapjes kan maken, is dat mooi. Je speelt voor het kampioenschap, Champions League, dat is het mooiste wat er is.” De impasse tussen PSV en Heerenveen betekent overigens dat Sherel Floranus waarschijnlijk in de wachtkamer plaats moet nemen. De Friezen zijn al helemaal rond met Sparta Rotterdam, maar lijken voorlopig geen haast te hebben om de transfer af te ronden.