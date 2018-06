Promovendus betaalt 23 miljoen euro en behoudt steunpilaren

Benik Afobe blijft bij Wolverhampton Wanderers. De club uit de West Midlands maakt via de officiële kanalen bekend dat men de optie tot koop op de van Bournemouth gehuurde aanvaller heeft gelicht. Ook Willy Bolly blijft in het Molineux Stadium.

Wolverhampton heeft naar verluidt 11,5 miljoen euro betaald voor Afobe, die van de winter van 2015 tot de winter van 2016 ook al voor the Wolves speelde. Het jeugdproduct van Arsenal maakte tot dusverre 29 doelpunten in 64 wedstrijden voor Wolverhampton en daar gaf hij bovendien zeven assists bij.

De 27-jarige verdediger Boly blijft eveneens bij Wolverhampton. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk werd gehuurd van FC Porto, maar is nu voor eveneens 11,5 miljoen euro vastgelegd. Wolverhampton werd kampioen in de Championship en is volgend seizoen dus te bewonderen op het hoogste niveau.