‘Richarlison-doemscenario’ dreigde voor Ajax in zaak-Magallán

Ajax staat op het punt om zich voor komend seizoen te versterken met de Argentijn Lisandro Magallán. De verdediger van Boca Juniors onderging deze week in Amsterdam een medische keuring. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van acht miljoen euro gemoeid, exclusief maximaal anderhalf miljoen euro aan bonussen.

Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf dreigde voor de Amsterdammers nog heel even het Richarlison-doemscenario. Ook ‘een Spaanse grootmacht’, naar verluidt Sevilla, toonde plots concrete interesse in Magallán. Waar Richarlison vorig jaar op het laatste moment voor Watford tekende, wist Ajax deze ’overval’ volgens het dagblad af te slaan, omdat Magallán onvoorwaardelijk voor de Nederlandse topclub koos.

Ajax en Magallán kwamen eerder een contract tot medio 2023 overeen. In de komende dagen zullen Boca Juniors en Ajax het papierwerk afhandelen en de bedoeling is dat de verdediger volgende week zijn verbintenis ondertekent en gepresenteerd wordt. Ajax zag Magallán in totaal bijna twintig keer live aan het werk en werkt sinds oktober vorig jaar aan de deal.

Ajax had zich voor komend seizoen al versterkt met Hassane Bandé en Perr Schuurs. Het contract van de Burkinees gaat in op 1 juli, maar eerder deze maand maakte hij al zijn officieuze debuut in een oefenwedstrijd in Dubai tegen Al-Ahly. Dat geldt ook voor Schuurs, die officieel al sinds 1 januari Ajacied is. De afgelopen maanden werd hij nog verhuurd aan zijn vorige club Fortuna Sittard.