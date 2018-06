Chelsea laat deadline verstrijken; kamp-Sarri denkt aan stap naar FIFA

De toekomst van Maurizio Sarri blijft een groot vraagteken. Eerder deze maand zette Napoli de trainer uit zijn functie en werd Carlo Ancelotti aangesteld, maar het contract van Sarri blijft doorlopen. Zodoende kan hij niet eenvoudig overstappen naar het geïnteresseerde Chelsea. Volgens the Guardian zijn de Engelsen niet van plan om Sarri ten koste van alles los te weken uit Stadio San Paolo.

De gesprekken tussen de Premier League-club en de oefenmeester verlopen goed, maar Chelsea zou duidelijk hebben gemaakt dat men de afkoopclausule van acht miljoen euro niet gaat betalen. Het kamp-Sarri buigt zich daarom over andere manieren om onder het contract met Napoli uit te komen. De advocaten van de Italiaan onderzoeken of kan worden aangetoond dat Sarri slachtoffer is van een vijandige werkomgeving. De zaak wordt mogelijk aanhangig gemaakt bij wereldvoetbalbond FIFA.

De afkoopclausule van Sarri kan tot donderdagnacht worden geactiveerd. Als Chelsea daar inderdaad van af ziet, dan moeten the Blues via onderhandelingen met Napoli tot een akkoord komen over een afkoopsom. Woensdag meldde France Football dat Chelsea al kijkt naar alternatieven: de clubleiding zou al om de tafel hebben gezeten met Laurent Blanc. Die vertrok in 2016 bij Paris Saint-Germain en is wel kosteloos op te pikken.

Tegelijkertijd blijft Chelsea de situatie rondom Sarri in de gaten houden. Men wacht af of het initiatief van de advocaten van de trainer ergens toe leidt. Op dit moment is Antonio Conte de trainer op Stamford Bridge en over zijn toekomst heerst ook nog veel onduidelijkheid. Als hij wordt ontslagen en geen nieuwe club vindt, dan moet Chelsea hem een bedrag van ruim tien miljoen euro uitbetalen voor het laatste jaar van zijn contract.