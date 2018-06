Twente heeft eerste aanwinst binnen: ‘Waardering en vertrouwen’

FC Twente heeft met Wout Brama zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 31-jarige middenvelder komt over van Central Coast Mariners en tekent in Enschede vrijdag naar verluidt een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. De Tukkers zouden Brama transfervrij overnemen van de Australische club.

Brama doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en debuteerde in 2005 in de hoofdmacht. Negen jaar later vertrok de middenvelder naar PEC Zwolle. Via FC Utrecht belandde Brama in Australië, waar hij het afgelopen jaar voor Central Coast Mariners speelde. Dat de geboren Almeloër nu terugkeert naar zijn oude liefde, waarmee hij in 2010 landskampioen werd, is enigszins opvallend te noemen.

Hij leek het namelijk meer dan uitstekend naar zijn zin te hebben in Australië en had nog een contract tot medio 2019, maar volgens TC Tubantia was ‘zijn liefde voor de club, de streek, de aanwezigheid van de familie en het feit dat er voor hem na het voetbal waarschijnlijk een functie binnen FC Twente wacht’ doorslaggevend in de keuze om terug te keren naar Nederland. De komst van Brama zou absolute prioriteit hebben gehad in de wederopbouw van FC Twente, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie.

"Uit het feit dat FC Twente mij na mijn carrière wil behouden spreekt veel waardering en vertrouwen, dat was voor mij richting de toekomst erg belangrijk", zegt Brama op de website van FC Twente. "De situatie van de club is bekend. Dat we komend seizoen in de Eerste Divisie spelen is een minpunt, toch heeft dat niet meegespeeld. We moeten de club weer omhoog zien te krijgen. Als je ziet hoe de club leeft is dat fantastisch. Tegen alle wetten in zijn er al 15.000 seizoenkaarten verkocht, dat is ongekend en geeft aan hoe groot deze club is."

FC Twente nam reeds afscheid van Hidde ter Avest, Jos Hooiveld, Adam Maher, Mounir El Hamdoaui en Marko Kvasina. Men moet tevens rekening houden met het vertrek van Fredrik Jensen en Oussama Assaidi, voor wie de nodige belangstelling zou zijn. Evert Bleuming en Dennis Schipper hebben de afgelopen weken veel tijd gestoken in de terugkeer van Brama, die donderdagochtend medisch gekeurd werd in Enschede.