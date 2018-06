'De Grasmaaier' blikt terug op 'ongelofelijke tijd': 'Ajax deed echt mee'

Nigel de Jong brak op jonge leeftijd door bij Ajax en speelde achtereenvolgens voor Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray. Tegenwoordig draagt de middenvelder het shirt van FSV Mainz 05 en zit hij in de herfst van zijn carrière. Terugkijkend op zijn beginperiode als profvoetballer denkt hij met warme gevoelens terug aan zijn tijd bij Ajax, waar hij samenspeelde met grote talenten die bijna allemaal de absolute top hebben bereikt.

De Jong speelde bij Ajax met spelers als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic. “Het was een ongelooflijke tijd. Er was een perfecte balans tussen talent en ervaring in die selectie en Ajax deed toen nog echt mee in de Champions League”, zegt hij in een interview met FourFourTwo. “We kwalificeerden ons altijd en bereikten vaak de knock-outfase. Daardoor kon Ajax veel jong talent uit verschillende landen halen, waardoor we zo’n goede groep kregen. Ongeveer tachtig procent van het team waar ik in speelde is bij Europese topclubs terecht gekomen.”

De Jong kwam zelf ook terecht bij topclubs, waaronder Manchester City. In Engeland kreeg hij ‘De Grasmaaier’ als bijnaam. “Ik was over het hele veld te vinden, maakte non-stop tackles en besloeg ieder grassprietje, dus de fans noemden me zo. Ik vond het prachtig; de City-fans zijn één van de beste supportersgroepen waar ik ooit voor gespeeld heb. Ik heb een paar keer het gras in mijn tuin gemaaid. Meestal laat ik het iemand anders doen, maar als het heel lang is en het echt nodig is, pak in de grasmaaier en doe ik het zelf.”