Swart: ‘Belachelijk dat ze riepen dat ze die kut-Amsterdammers hadden gepakt’

Sjaak Swart wordt op 3 juli weliswaar tachtig jaar, maar speelt desondanks nog tientallen wedstrijden per jaar. Zo is Mister Ajax een van de smaakmakers van het walking football-team van Nederland. Onlangs schold de oud-aanvaller nog een scheidsrechter de huid vol tijdens het WK walking football in Bristol en de beelden gingen meteen viraal.

In het kader van het walking football-toernooi in het stadion van De Graafschap werd Swart ter plekke gevraagd naar een van zijn befaamde uitspraken, over de Doetinchemmers. Twee jaar geleden verspeelde Ajax immers de landstitel op De Vijverberg. “Ik hoop dat De Graafschap degradeert”, riep Swart een dag later op televisie. Zo geschiedde uiteindelijk ook en Swart wordt nog regelmatig aan de uitspraak herinnerd.

“Het was toch belachelijk dat ze hier riepen dat ze die kut-Amsterdammers hadden gepakt? Ze vlogen er als gekken in tegen ons”, vertelt Swart in gesprek met de Gelderlander. “Ze hadden hun energie beter kunnen sparen voor de nacompetitie. Waren ze misschien ook niet gedegradeerd.''

Een hekel aan De Graafschap heeft Swart zeker niet, stelt hij. “Ik vind het leuk dat ze terug zijn in de Eredivisie. Ik kwam er vroeger ook vaak als spelersbegeleider van Dennis Gerritsen en Olaf Lindenbergh. Het is een gezellige club.” Ook in zijn actieve loopbaan had hij geen problemen met de Superboeren, benadrukt hij. Swart speelde nooit tegen De Graafschap. “Ik stopte in juni 1973, net toen De Graafschap naar de Eredivisie ging.”

Swart speelde meer dan zeshonderd duels in de hoofdmacht van Ajax en naar eiggen zeggen nog tweehonderd vriendschappelijke wedstrijden. Sindsdien voetbalt hij nog volop. “Tientallen wedstrijden per jaar over de hele wereld. Ik zit nu op 3.000 wedstrijden en wil nog steeds de beste zijn. Dat is toch mooi?''