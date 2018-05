‘Kluivert bereikt persoonlijk akkoord en wacht op clubs’

Justin Kluivert is zo goed als rond met AS Roma, meldt Gianluca Di Marzio. Volgens de journalist hoopt de club uit Rome er volgende week met Ajax uit te komen en waarschijnlijk komt de transfersom op vijftien tot twintig miljoen euro uit. Als ook de clubs elkaar hebben weten te vinden, kan de deal worden afgerond.

De negentienjarige Kluivert weigert vooralsnog om zijn tot medio 2019 doorlopende contract bij Ajax te verlengen, al hield hij woensdag wel een slag om de arm: “Ik sta nog nergens honderd procent achter. Ik ga er nu rustig over nadenken. Ook bij Ajax blijven zou zeker kunnen. Dat zit er zeker in”, zei hij in een interview met FOX Sports.

Gezien de berichtgeving van Di Marzio lijkt het er evenwel dat Kluivert de knoop al wél heeft doorgehakt. Er ligt naar verluidt een contract voor vijf seizoenen klaar voor het talent, met een startsalaris van anderhalf miljoen euro per jaar. Kluivert zou na Ante Coric en Iván Marcano de derde aanwinst van deze zomer van AS Roma kunnen worden.

Mino Raiola zei maandag overigens nog er niet zeker van te zijn dat Kluiverts transfer doorgaat: “Ajax wil Kluivert niet verkopen, net zoals de andere parels die ze hebbe. Het is een moeilijke situatie. Niet alleen voor Italië, maar voor iedereen.” Kluivert, tweevoudig international van Oranje, kwam tot dusverre tot dertien doelpunten en tien assists in 56 officiële wedstrijden in het eerste van de Amsterdammers.