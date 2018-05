Brands spreekt zich uit: ‘Voor PSV is het te hopen dat hij blijft’

Marcel Brands gaat vanaf vrijdag bij Everton aan de slag als director of football. In de afgelopen dagen heeft hij de lopende zaken bij PSV afgehandeld en overgedragen aan hoofd scouting John de Jong. Brands stelt in gesprek met Voetbal International dat de Eindhovenaren er alles aan moeten doen om Luuk de Jong binnenboord te houden.

De 27-jarige spits staat nog altijd in de nadrukkelijke belangstelling van het Mexicaanse Club América. “Maar voor PSV is het te hopen dat Luuk blijft. Als de club de Champions League ingaat en weer om de titel moet spelen, is Luuk heel belangrijk. Je weet wat je aan hem hebt, vandaar dat hij zijn contract met één jaar kan verlengen. Als hij toch gaat, zal PSV een spits huren op die positie”, stelt Brands.

De Jong is niet de enige die momenteel in verband wordt gebracht met een vertrek, want ook Gastón Pereiro zou gewild zijn. De Uruguayaan werd gelinkt aan onder meer Sporting Portugal en VfL Wolfsburg. “PSV moet proberen om Pereiro te behouden. Zolang als hij hier speelt hoor ik al dat Wolfsburg hem wil, maar ze hebben zich nooit gemeld.”

“Pereiro is een speler die volgend seizoen zomaar kan ontploffen in de Eredivisie. Dan kan PSV nog veel meer voor hem vragen dan als er nu een club komt”, concludeert Brands. De Eindhovenaren namen vorige week al afscheid van Joshua Brenet, die naar TSG 1899 Hoffenheim is vertrokken. Verder moet PSV rekening houden met een vertrek van Jeroen Zoet en Santiago Arias, die eerder aangaven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.