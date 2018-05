‘Arsenal biedt vijftien miljoen euro en is dicht bij akkoord’

Sokratis Papastathopoulos moet de eerste aanwinst van Arsenal voor volgend seizoen worden. Kicker meldt dat de club uit Londen met Borussia Dortmund in onderhandeling is over de verdediger en dat een akkoord nabij is.

Arsenal heeft een bod van vijftien miljoen euro uitgebracht op de 79-voudig international van Griekenland, maar Borussia Dortmund hanteert een vraagprijs die drie miljoen hoger ligt. Desondanks lijkt dit verschil overbrugbaar en heeft het er alle schijn van dat Sokratis aan de slag gaat in het Emirates Stadium.

Heel veel opties heeft sportief directeur Michael Zorc ook niet, want het contract van Sokratis loopt nog maar een seizoen door. Bij Arsenal kan hij herenigd worden met Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang, die eerder voor die Borussen speelden.