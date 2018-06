‘Ik ben Ajax dankbaar voor de tijd die men in mij heeft gestoken’

MANCHESTER - Timothy Fosu-Mensah speelde acht jaar voor Ajax, maar wist zijn debuut in het eerste elftal nooit te maken. De rechterverdediger vertrok op zestienjarige leeftijd al naar Manchester United en de club uit Amsterdam bleef met een opleidingsvergoeding van bijna 400.000 euro achter.

De twintigjarige Fosu-Mensah heeft geen spijt van zijn overstap, zo vertelt hij aan Voetbalzone: “Ik heb veel geleerd bij Ajax. Ik heb er acht jaar gezeten en zal de club altijd dankbaar zijn voor de tijd die men in mij heeft geïnvesteerd, maar vertrekken was wel de beste beslissing die ik heb genomen.”

Fosu-Mensah was toe aan een ‘nieuw avontuur’: “Ik was jong en hield wel van een uitdaging. Daarom maakte ik de keuze om naar Manchester United te gaan en vervolgens heb ik gewoon mijn stinkende best gedaan. Of de uitdaging bij Ajax minder was? Dat niet zozeer, maar ik kon naar Man United en dat is op zo’n jonge leeftijd toch heel speciaal.”