‘Ik wil basisspeler bij Manchester United worden, dat is mijn droom’

MANCHESTER - ‘The Manchester United player who could save José Mourinho millions this summer’, kopte de Manchester Evening News begin mei. De lokale krant verwees in het artikel naar Timothy Fosu-Mensah, die dit seizoen op huurbasis voor Crystal Palace speelde, maar in de zomer aansluit bij de voorbereiding van de club waar hij nog tot de zomer van 2020 onder contract staat.

Door Gijs Freriks

Crystal Palace

Manchester United beschikt met Matteo Darmian, Antonio Valencia en Ashley Young over drie potentiële rechtsbacks, maar van de Italiaan is het onduidelijk of-ie blijft en de Ecuadoriaan en Engelsman tikken bijna de 33 jaar aan. Het is derhalve de vraag of Mourinho de markt opgaat om een vleugelverdediger te kopen of dat de manager de twintigjarige Fosu-Mensah een kans geeft om zich te bewijzen in het eerste elftal.

“Ik ga in de voorbereiding mijn uiterste best doen, zoals ik altijd doe, en het is vooral belangrijk dat ik me ontwikkel”, vertelt de drievoudig international van het Nederlands elftal aan Voetbalzone. “Ik wil natuurlijk basisspeler worden bij Manchester United, dat is mijn droom. Mijn toekomst? Ik bekijk het gewoon per dag en per seizoen. Het is, nogmaals, vooral belangrijk dat ik mij ontwikkel."

Fosu-Mensah heeft bij Crystal Palace vlieguren mogen maken. De Amsterdammer deed 24 keer mee en mede dankzij die inbreng handhaafden the Eagles zich op het hoogste niveau. Fosu-Mensah spreekt dan ook van ‘een lekker seizoen’: “Ik heb veel geleerd en heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb ook begrepen dat Roy Hodgson tevreden over mij was en dat hij een goede speler in mij ziet.” Dat Fosu-Mensah Selhurst Park moest verlaten, vond hij ‘lastig’: “Maar het went snel, want je weet dat je bent verhuurd.”

Hoewel Hodgson te spreken was over de inbreng van Fosu-Mensah, is daarmee niet gezegd dat de club uit Londen een poging gaat wagen om het talent te kopen of opnieuw te huren. “Ik weet het niet, in het voetbal kan alles. Ik sluit niet uit dat ze een poging wagen, maar het is aan de clubs. Ik ben er niet echt mee bezig. Als de clubs mij uiteindelijk een optie voorschotelen, dan pas kan ik erover na gaan denken. Als voetballer wil ik in ieder geval zo hoog mogelijk acteren. Hoe hoger het niveau, hoe beter”, zegt Fosu-Mensah.

Ajax

Fosu-Mensah begon bij AVV Zeeburgia met voetballen en in 2006 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. In 2014 werd hij tijdens de AEGON Future Cup in het paasweekeinde uitvoerig bekeken door scouts van Manchester United en ruim vier maanden later stapte de zestienjarige Fosu-Mensah over naar de club van toen nog Louis van Gaal. Spijt van die overstap heeft Fosu-Mensah nooit gehad: “Ik heb veel geleerd bij Ajax. Ik heb er acht jaar gezeten en zal de club altijd dankbaar zijn voor de tijd die men in mij heeft geïnvesteerd, maar vertrekken was wel de beste beslissing die ik heb genomen.”

Fosu-Mensah was naar eigen zeggen toe aan een ‘nieuw avontuur’: “Ik was jong en hield wel van een uitdaging. Daarom maakte ik de keuze om naar Manchester United te gaan en vervolgens heb ik gewoon mijn stinkende best gedaan. Of de uitdaging bij Ajax minder was dan bij Manchester United? Niet zozeer, maar ik kon naar Man United en dat is op zo’n jonge leeftijd toch heel speciaal. Iedereen kiest zijn eigen weg: voor de een werkt een transfer naar Engeland wel en voor de ander niet. Maar Ajax blijft een mooie club om je te ontwikkelen en om te spelen. Een terugkeer naar Nederland? Dat hangt van de carrière af, maar het zou zeker mooi zijn om een keertje in de Eredivisie te spelen. Daarin heb ik nog nooit gespeeld.”

De cijfers van Timothy Fosu-Mensah bi Crystal Palace.

Oranje

Ronald Koeman maakte op 9 mei de voorselectie voor de oefenwedstrijd tegen Slowakije (3-2, GF.) en het duel met Italië van maandagavond bekend. Fosu-Mensah zat er in de vorige interlandperiode bij, maar werd dit keer niet opgeroepen door de bondscoach. ‘Jammer’, vindt de achterhoedespeler: “Je wil namelijk altijd voor Nederland spelen, want zoiets is heel speciaal. Ik begrijp de keuze van de bondscoach wel, want ik had de laatste wedstrijden voor Crystal Palace niet gespeeld. Je moet spelen wil je bij het grote Oranje in aanmerking komen.”

“Koeman is in ieder geval een bondscoach van wie ik veel kan leren en voor wie ik veel respect heb”, gaat Fosu-Mensah verder. “Kijk alleen al wat hij als speler zelf heeft bereikt. Het is mooi dat ik al een wedstrijd onder hem heb mogen spelen. Wat het grootste verschil met Dick Advocaat is? Het zijn allebei fijne en goede managers met veel ervaring. Ik speel nu onder Koeman, maar onder Advocaat heb ik mijn debuut gemaakt en daar zal ik hem voor de rest van mijn leven dankbaar voor blijven.” Aangezien Fosu-Mensah ontbreekt bij Oranje, geniet hij momenteel van een vakantie. Daarna kan hij zich opmaken voor een trainingskamp met Manchester United door de Verenigde Staten.