VZ telt af - Wie is Pavard, dé verrassing in de selectie van Frankrijk?

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom bondscoach Didier Deschamps verdediger Benjamin Pavard meeneemt naar Rusland.

Door Gijs Freriks

Tranen van geluk

Na de bekendmaking van de WK-selectie bleef het journaille in Frankrijk met de nodige vragen zitten. Waarom waren spelers als Alexandre Lacazette, Kingsley Coman, Adrien Rabiot en Anthony Martial niet opgeroepen? En wat zag Deschamps eigenlijk in de 22-jarige Pavard, de in Frankrijk nog zo onbekende verdediger, maar wel eentje die kan terugkijken op een ijzersterk seizoen in Duitsland. Namens VfB Stuttgart miste de viervoudig A-international geen minuut in de Bundesliga en was hij in het afgelopen voetbaljaar de speler met de meeste intercepties in de hoogste afdeling van Duitsland: zeventig stuks.

“De keren dat Pavard meedeed, deed hij het erg goed. Hij is een van de beste verdedigers in Duitsland. Hij speelt in het centrum, maar kan ook op rechts uit de voeten. Zo is hij succesvol geworden. Ik geef hem het vertrouwen en blijf op hem vertrouwen. Ik had ook voor Mathieu Debuchy of Djibril Sidibé kunnen kiezen, maar ik moet nu eenmaal keuzes maken en een keuze heb ik gemaakt”, legde Deschamps in mei op de persconferentie uit. Pavard was zelf blij verrast: “Toen ik mijn naam hoorde…. De eerste keer dat ik Benjamin hoorde, dacht ik dat ik het was, maar was het Mendy.”

“Daarna kwam ik. Ik was met mijn familie, zaakwaarnemer en vrienden en toen mijn naam werd opgenoemd, was het één groot feest in huis”, vertelde Pavard in een interview met RMC. “Als je op mijn leeftijd de kans krijgt om op een WK te spelen, dan is dat iets buitengewoons. Er bestaat niets mooiers… Ik ga ook niet tegen je liegen, ik heb moeten huilen van geluk.” Pavard sloot zich op zijn negende aan bij de jeugdopleiding van Lille, de club van zijn dromen. Toch besloot hij in 2016 om te vertrekken. “Ik had niet het vertrouwen van de trainer”, doelde hij op Frédéric Antonetti, die zelf in november 2016 vertrok.

Franz Beckenbauer

“Als ik wél speelde, speelde ik op verschillende posities, maar nooit als centrumverdediger.” Lille wilde Pavard niet verhuren omdat men de concurrentie in de Ligue 1 niet sterker wilde maken en ging daarom in op een bod van vijf miljoen euro van Stuttgart. Pavard paste zich razendsnel aan, werd een onmisbare schakel voor coach Hannes Wolf en promoveerde met die Schwaben naar het hoogste niveau. Mede dankzij de inbreng van Pavard is Stuttgart, dat momenteel gecoacht wordt door Tayfun Korkut, er moeiteloos in geslaagd om zich te handhaven. De roodhemden eindigden op de zevende plaats en grepen net naast Europees voetbal. Het WK is de kers op de taart in het prachtseizoen van Pavard.

“De rechtervoet van Pavard is puur goud”, zei journalist Stefan Rommel van de Weser-Kurier in gesprek met ESPN. “Hij wordt zelfs vergeleken met Franz Beckenbauer vanwege zijn manier om problemen op te lossen en om op te rukken naar het middenveld. We hebben in Duitsland een woord voor zakelijk, simpel en slim spelen. Dat woord is Lässigkeit. Zoiets kun je niet leren, je hebt het of je hebt het niet. Beckenbauer was de Godfather van Lässigkeit en Benjamin heeft zeer zeker iets van hem weg.” Pavard gaat na het WK aan zijn derde seizoen beginnen bij Stuttgart. Normaal gesproken.

Het talent schijnt al wel de gaten te worden gehouden door onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool. Voormalig sportief directeur Michael Reschke liet in maart echter aan BILD weten dat er flink betaald moet worden voor Pavard: “Als een club in de zomer denkt hem voor dertig miljoen euro te kunnen ophalen, dan heeft die club het mis. Benjamin is op weg om van een uitzonderlijk talent een internationale topspeler te worden. Wij zijn de ideale club voor hem en dat weet hij ook. Als er in de toekomst een club uit de Europese top tien serieuze interesse toont, dan gaan we ernaar kijken. Benjamin en zijn zaakwaarnemer weten dat ook.” Voorlopig speelt Pavard dus nog bij Stuttgart en wie weet kan hij al minuten maken in de groepsfase tegen Australië, Denemarken of Peru.

