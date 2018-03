Machteloos Argentinië incasseert zes doelpunten in Madrid

Spanje zal de eerste interland die het ooit heeft gespeeld in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid niet snel vergeten. De Zuid-Europeanen kregen dinsdagavond Argentinië op bezoek en legden de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden genadeloos op de pijnbank. Onder meer een hattrick van uitblinker Isco zorgde ervoor dat de mannen van Jorge Sampaoli na een 6-1 nederlaag met het schaamrood op de kaken de Madrileense nacht in gingen.

De Argentijnse bondscoach kon geen beroep doen op Lionel Messi, maar ruimde wel plek in voor onder meer Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano en Gonzalon Higuaín. Het duel had wellicht een andere wending gekregen als laatstgenoemde na acht minuten spelen een levensgrote kans had benut. De spits van Juventus kwam goed voor zijn verdediger, maar stuurde de bal met een stuit over het doel van David de Gea.

Diego Costa was vier minuten later aan de overkant wel trefzeker en de aanvaller van Atlético Madrid nam in het voor hem bekende stadion, terwijl hij een stevige tackle te verwerken kreeg, de 1-0 voor zijn rekening. Een compleet vrijstaande Isco profiteerde daarop na een klein halfuur spelen van onoplettendheid in de vijandelijke defensie, voordat de bezoekers nog voor de rust wat terugdeden. Nicolás Otamendi zorgde er met een rake kopbal voor dat de Argentijnen met een enigszins acceptabele ruststand van 2-1 aan de thee konden.

Die negatieve marge liep na de onderbreking binnen tien minuten echter al op tot een 4-1 achterstand. De 3-1 kwam nadat een diep gestuurde Iago Aspas alle tijd kreeg om om zich heen te kijken en vervolgens de bal terug kon leggen op een opnieuw helemaal vrijstaande Isco. De middenvelder van Real Madrid liep drie minuten later weg uit de rug van Tagliafico, behield het overzicht en zag hoe de bal via Aspas voor de voeten van Thiago Alcântara terechtkwam voor de vierde Spaanse treffer.

Doordat Sergio Ramos zich in buitenspelpositie bevond ging de 5-1 met nog een klein halfuur te gaan in eerste instantie niet door. Een kwartier voor tijd was het echter Aspas die ook zijn naam op het scorebord wist te zetten. Een bal over de verdediging heen bracht de aanvaller oog in oog met een uitstormende Willy Caballero, die de bal vervolgens langs zich heen zag vliegen. Een minuut later maakte Isco na geklungel van Otamendi zijn hattrick, en de afstraffing, compleet.