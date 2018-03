‘De Boer solliciteerde naar functie van sportief directeur in LaLiga’

Frank de Boer heeft recent gesolliciteerd naar de functie van sportief directeur bij Real Sociedad, zo weet Mundo Deportivo vrijdag te melden. De 47-jarige oefenmeester zit sinds september zonder werk, nadat hij al razendsnel werd ontslagen bij Crystal Palace. De Baskische club nam vorige week afscheid van zijn trainer én zijn sportief directeur.

Eusebio Sacristán en Loren Juarros Garcia werden verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van Real Sociedad, dat momenteel de vijftiende plaats bezet in LaLiga. De Boer zou zichzelf vervolgens als sportief directeur hebben aangeboden in San Sebastián. In zijn sollicitatiebrief heeft hij geschreven dat hij door zijn periode als speler bij Barcelona zeer bekend is met de Spaanse competitie.

Real Sociedad besloot de sollicitatie van De Boer echter naast zich neer te leggen en Roberto Olabe aan te stellen als de nieuwe sportief directeur. Imanol Alguacil, die het reserveteam van Real Sociedad onder zijn hoede had, is voorlopig doorgeschoven naar het eerste elftal. Overigens werd Jordi Cruijff ook in verband gebracht met de functie in Baskenland, maar het is onduidelijk of de trainer van Maccabi Tel Aviv daadwerkelijk benaderd is.